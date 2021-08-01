Нарышкин поиронизировал над тезисами Байдена о Путине «авторства» Псаки
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин не без иронии заявил, что последние заявления главы Белого дома Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине, которые расходятся с реальностью, американскому лидеру наверняка готовила пресс-секретарь Джен Псаки, известная «глубокими» познаниями в различных сферах.
Такой вывод Нарышкин сделал, отметив высокий уровень работы американской разведки, сообщает ТАСС.
«Я еще раз уважительно скажу о наших (американских – прим. НСН) коллегах-разведчиках, но при этом с определенной долей иронии предположу, что как раз эту часть тезисов американскому президенту готовила небезызвестная Джен Псаки, которая прославилась своими заявлениями, своими глубокими познаниями в различных сферах, таких как география, транспортировка природного газа, выбранные технологии. Я имею в виду ее пояснения», – отметил глава СВР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», кадры которого вышли на телеканале «Россия-1».
Нарышкин объяснил свои предположения также отсутствием точных данных в заявлениях Байдена, чего не допустит ЦРУ.
«Если бы эти материалы готовило Центральное разведывательное управление - повторяю, с огромным аналитическим потенциалом, - то там бы были представлены действительно точные и объективные данные о состоянии и потенциале российской экономики, военно-промышленного комплекса, о потенциале научном, технологическом», - сделал вывод Нарышкин.
Ранее президент США Джо Байден на встрече с агентами разведки заявил, что у его коллеги Владимира Путина имеются «проблемы». По мнению американского лидера, они заключаются в том, что экономика России ограничена ядерным оружием и нефтяными скважинами. Байден заявил, что Путин знает о том, что он находится в «по-настоящему трудном положении», и это «делает его еще более опасным», передает CBS News. Байден добавил, что американская разведка лучше российской, что также, как он считает, беспокоит Путина.
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