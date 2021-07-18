МИД назвал подлогом нестыковки в проекте доклада ОЗХО по Алексею Навальному

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве считают, что нестыковки в проекте доклада ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным являются злонамеренным и системны подлогом со стороны Запада.

По словам Захаровой, она не сомневается в том, что в упомянутой ситуации речь идет «не об ошибке, а о злонамеренном действии». Она вспомнила, что «то же самое мы видели не только в придуманной истории в отношении якобы отравления Навального, то же самое было в Солсберийской драматургии, саге про якобы отравление Скрипаля, его дочери, потом британских подданных».

Ранее постпред Германии при ОЗХО признал ошибку в докладе по инциденту с Навальным.



