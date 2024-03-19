Нарышкин заявил, что Франция готовит отправку военных на Украину

Франция готовит своих военных для отправки на Украину. Как пишет ТАСС, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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По его словам, начальном этапе численность французского контингента составит около двух тысяч человек.

Он указал, что после переброски на Украину французские солдаты станут «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны Вооружённых сил РФ».

«А значит, их ждёт судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом», - заключил Нарышкин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: ER.RU
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