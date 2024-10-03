Нарышкин: Запад не хочет соблюдать «красные линии» России

По его словам, отражением этого являются дискуссии на тему применения Украиной дальнобойного западного вооружения для ударов вглубь России.

«У целой части безответственных политиков западных стран имеются мысли насчёт того, что для достижения стратегического поражения России не следует... соблюдать каких-либо «красных линий», - сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западными ракетами по территории России «чёткое и однозначное», сообщает RT.