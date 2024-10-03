Нарышкин: Запад не хочет соблюдать «красные линии» России
У некоторых политиков на Западе есть идеи не соблюдать «красные линии» России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин.
По его словам, отражением этого являются дискуссии на тему применения Украиной дальнобойного западного вооружения для ударов вглубь России.
«У целой части безответственных политиков западных стран имеются мысли насчёт того, что для достижения стратегического поражения России не следует... соблюдать каких-либо «красных линий», - сказал он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западными ракетами по территории России «чёткое и однозначное», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС
- Путин поддержал введение «Разговоров о важном» в детских садах
- Экономист заявила, что россияне тратят на еду около 40 тысяч рублей в месяц
- Правоохранители нашли похищенного из ярославского зоопарка кенгуренка Кроша
- Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили провокацию против дипломата из РФ
- Нарышкин: Запад не хочет соблюдать «красные линии» России
- Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара под контроль
- Подарок учителю в этом году обойдется россиянам до 1,6 тысячи рублей
- СМИ: Пожар произошел на территории ИК-10 в Екатеринбурге
- Россиян призвали воздержаться от поездок в Израиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru