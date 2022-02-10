Постпред России: у Москвы нет планов ‎вторгаться на Украину

Российские власти не планируют вторгаться на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова.

Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину

По его словам, в этом нет здравого смысла. «Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при ‎расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского ‎руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в этом «нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели».

Тем временем, страны Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций, который будет введен в действие, если Москва решит захватить Украину. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

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