Постпред России: у Москвы нет планов ‎вторгаться на Украину

По его словам, в этом нет здравого смысла. «Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при ‎расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского ‎руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в этом «нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели».

Тем временем, страны Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций, который будет введен в действие, если Москва решит захватить Украину. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

