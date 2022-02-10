Постпред России: у Москвы нет планов вторгаться на Украину
Российские власти не планируют вторгаться на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова.
По его словам, в этом нет здравого смысла. «Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов вторгаться на Украину», — отметил дипломат.
Он подчеркнул, что в этом «нет ни мотива, ни геостратегической цели».
Тем временем, страны Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций, который будет введен в действие, если Москва решит захватить Украину. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.
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