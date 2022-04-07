Нарышкин: США подлыми методами затягивают конфликт на Украине

По мнению главы СВР, Вашингтон нацелен затянуть украинский кризис и сделать его как можно более затратным для Москвы и Киева. Для этого американская сторона использует методы «вплоть до засылки на украинскую территорию вооруженных боевиков», которым поручено организовать и поддерживать «так называемое партизанское, а на самом деле террористическое подполье». Одновременно США пытаются не допустить распространения эскалации на Запад.

Нарышкин отмечает, что, согласно стратегии Вашингтона, НАТО должна постараться превратить Украину в подобие Афганистана для РФ. Однако подобная аналогия абсолютно неуместна и стратегически провальна, считает директор СВР.

«Впрочем, стоит ли ждать многого от лидеров, которые путают Мариуполь с Метрополем и считают Воронеж и Ростов-на-Дону украинскими городами?!» — заключил Нарышкин.

