Нарышкин: США подлыми методами затягивают конфликт на Украине
США используют «самые подлые методы» для затягивания российской спецоперации на Украине. Об этом пишет директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в своей статье для журнала «Национальная оборона».
По мнению главы СВР, Вашингтон нацелен затянуть украинский кризис и сделать его как можно более затратным для Москвы и Киева. Для этого американская сторона использует методы «вплоть до засылки на украинскую территорию вооруженных боевиков», которым поручено организовать и поддерживать «так называемое партизанское, а на самом деле террористическое подполье». Одновременно США пытаются не допустить распространения эскалации на Запад.
Нарышкин отмечает, что, согласно стратегии Вашингтона, НАТО должна постараться превратить Украину в подобие Афганистана для РФ. Однако подобная аналогия абсолютно неуместна и стратегически провальна, считает директор СВР.
«Впрочем, стоит ли ждать многого от лидеров, которые путают Мариуполь с Метрополем и считают Воронеж и Ростов-на-Дону украинскими городами?!» — заключил Нарышкин.
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