Как отметил эксперт, все еще живы «призраки» завершившейся более 30 лет назад «холодной войны». Че Цзяньсинь пишет, что США стремятся, создавая иллюзию мнимого врага, разжечь идеологическое противостояние. Кроме того, эксперт назвал обострение ситуации на Украине «новой ловушкой», расставленной Вашингтоном в попытке поглотить Россию и контролировать Европу, таким образом сохранив свою гегемонию, пишет Газета.ру.

В статье отмечается, что в последние десятилетия США пытаются «устранить» Россию в различных аспектах, в том числе в политическом, экономическом, и культурном. Вашингтон уже разыграл этот сценарий в отношении СССР и пытается повторить его в наши дни, отмечают Известия.

