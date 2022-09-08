Нарышкин: США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине

«События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон продолжит снабжать Украину оружием, которое может быть использовано не только в текущем конфликте, но и в будущем, чтобы украинская сторона была «готова к устойчивому сдерживанию», напоминает Ura.ru.



