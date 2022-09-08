Нарышкин: США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине
США будут затягивать конфликт на Украине, несмотря на потери украинской армии и экономические проблемы Европы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе встречи с президентом Академии исторических исследований Китая Гао Сяном.
«События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», — цитирует Нарышкина РИА Новости.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон продолжит снабжать Украину оружием, которое может быть использовано не только в текущем конфликте, но и в будущем, чтобы украинская сторона была «готова к устойчивому сдерживанию», напоминает Ura.ru.
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