СМИ: США ведут подлую политику на Украине для борьбы с Россией
США ведут «подлую» политику, продвигают культуру отмены и поддерживают коррумпированное правительство Украины в борьбе с Россией, что в будущем приведет к разобщению американцев. Об этом пишет полковник в отставке, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative.
Бывший военный раскритиковал Белый дом, обвинив чиновников в пренебрежении мнением простых граждан. Не соответствующих ожиданиям американской администрации подвергают цензуре, исключают из печати и соцсетей; в стране процветает система нетерпимости, которая активно наказывает инакомыслие, отмечает телеканал «360».
«Между тем, подлая политика Вашингтона по вооружению коррумпированного украинского правительства для борьбы с Россией, в которой его народ и его армия не могут победить, разрушает жизни миллионов, но держит болотных тварей на плаву», — подчеркнул Макгрегор.
По словам экс-полковника, стратегия администрации США утомила жителей страны, недовольство лишь накапливается, и все больше граждан понимают, что Белый дом действует впустую, пишет РИА ФАН.
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