Нарышкин: спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ
Западные спецслужбы готовят диверсионно-разведывательные группы Украины для совершения провокаций на атомных электростанциях России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.
По его словам, в подготовке участвует в первую очередь британская MI6.
Ранее Нарышкин заявил, что США потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отправить ряд чиновников в отставку, в противном случае американская сторона обещает обнародовать данные о коррупции в окружении политика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru