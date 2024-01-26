Нарышкин: спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ

Западные спецслужбы готовят диверсионно-разведывательные группы Украины для совершения провокаций на атомных электростанциях России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

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По его словам, в подготовке участвует в первую очередь британская MI6.

Ранее Нарышкин заявил, что США потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отправить ряд чиновников в отставку, в противном случае американская сторона обещает обнародовать данные о коррупции в окружении политика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ЗападАЭСУкраинаСергей Нарышкин

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