Нарышкин: ЦРУ обсуждает создание за рубежом виртуальной «Российской республики»

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обсуждает создание за рубежом виртуальной «Российской республики».

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По его словам, эту якобы легитимную «республику» будет возглавлять некая «временная администрация».

Выступая на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске, он назвал эту ситуацию абсурдом.

Ранее экс-агент ЦРУ Фил Джиральди не исключил, что президент Джо Байден примет решение ввести войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: ER.RU
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