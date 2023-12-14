Нарышкин: ЦРУ обсуждает создание за рубежом виртуальной «Российской республики»
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обсуждает создание за рубежом виртуальной «Российской республики».
По его словам, эту якобы легитимную «республику» будет возглавлять некая «временная администрация».
Выступая на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Минске, он назвал эту ситуацию абсурдом.
Ранее экс-агент ЦРУ Фил Джиральди не исключил, что президент Джо Байден примет решение ввести войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией
- Путин: «Северные потоки», скорее всего, взорвали американцы
- Синоптики пророчат снежный апокалипсис в центре России
- Путин заявил, что в вопросе абортов нужно действовать аккуратно
- Путин: Нет необходимости в ликвидации микрофинансовых организаций
- «Обязательно приеду!»: Путин пообещал скоро посетить Донбасс
- Нарышкин: Запад намерен консолидировать оппозицию перед выборами в России
- Путин: Правительство думает над продлением семейной ипотеки
- Путин призвал создать программу по развитию малого и среднего бизнеса в регионах
- Путин назвал виртуального «студента из Санкт-Петербурга» своим первым двойником
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru