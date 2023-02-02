Нарышкин: Россия не хочет войны до последнего украинца
Россия не хочет войны до последнего украинца, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
По его словам, большая часть населения Украины — нормальные люди, желающие жить мирной жизнью, но ставшие жертвами агрессивной политики Североатлантического альянса.
Глава СВР отметил, что Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых Киеву, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией, не считаясь с жизнями населения Украины.
Ранее Нарышкин заявил, что Североатлантический альянс повышает ставки на Украине, однако к стратегическому поражению Москвы это не приведет.
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