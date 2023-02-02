Нарышкин: Россия не хочет войны до последнего украинца

Россия не хочет войны до последнего украинца, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Нарышкин: Надеждам НАТО о стратегическом поражении России не сбыться

По его словам, большая часть населения Украины — нормальные люди, желающие жить мирной жизнью, но ставшие жертвами агрессивной политики Североатлантического альянса.

Глава СВР отметил, что Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых Киеву, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией, не считаясь с жизнями населения Украины.

Ранее Нарышкин заявил, что Североатлантический альянс повышает ставки на Украине, однако к стратегическому поражению Москвы это не приведет.

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСергей Нарышкин
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