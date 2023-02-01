Нарышкин: надеждам НАТО о стратегическом поражении России не сбыться

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Североатлантический альянс повышает ставки на Украине, однако к стратегическому поражению Москвы это не приведет, сообщает РИА Новости.

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«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Но этому не бывать», — отметил директор СВР.

Ранее Нарышкин заявил, что украинские военные хранят переданное Западом вооружение на атомных электростанциях. По его данным, на АЭС складируются, в том числе ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияНАТОСергей Нарышкин
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