Нарышкин: надеждам НАТО о стратегическом поражении России не сбыться
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Североатлантический альянс повышает ставки на Украине, однако к стратегическому поражению Москвы это не приведет, сообщает РИА Новости.
«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Но этому не бывать», — отметил директор СВР.
Ранее Нарышкин заявил, что украинские военные хранят переданное Западом вооружение на атомных электростанциях. По его данным, на АЭС складируются, в том числе ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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