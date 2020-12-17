Нарышкин рассказал о прогрессе в сотрудничестве с западными спецслужбами
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с западными спецслужбами.
Об этом он написал в статье для издания «Международная жизнь». По его словам, напряженность в отношениях РФ с Западом влияет на характер связей СВР с иностранными коллегами, в том числе - с американской и западноевропейскими разведслужбами.
В настоящее время служба с разной степенью интенсивности сотрудничает практически со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами, отметил Нарышкин.
Ранее он сообщил, что США пытаются с помощью провокаций «расколоть» сотрудничество России и Китая.
По словам Нарышкина, это отмечается по тому, как представители власти Соединенных Штатов беседуют со своими партнерами и какие “провокационные тезисы закладывают” с целью внести раскол в российско-китайское сотрудничество.
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