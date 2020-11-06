Нарышкин рассказал, что НАТО пыталось «оживить» протестное движение в России

Нарышкин добавил, что среди вариантов для оживления протестного движения в НАТО обсуждали «сакральную жертву» одного из лидеров оппозиции.

Ранее Сергей Нарышкин сообщил, что у СВР нет достоверных данных об искусственном получении коронавируса, что говорит о его естественном, природном происхождении.



