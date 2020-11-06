Нарышкин рассказал, что НАТО пыталось «оживить» протестное движение в России

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что располагает информацией о попытке спецслужб стран НАТО «оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой оценке». Об это глава разведки рассказал в интервью РИА Новости.

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Нарышкин добавил, что среди вариантов для оживления протестного движения в НАТО обсуждали «сакральную жертву» одного из лидеров оппозиции.

Ранее Сергей Нарышкин сообщил, что у СВР нет достоверных данных об искусственном получении коронавируса, что говорит о его естественном, природном происхождении.


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Фото: ER.RU
ТЕГИ:ОппозицияНАТОСергей Нарышкин
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