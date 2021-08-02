Нарышкин рассказал, что мешает отношениям России и США

Одной из причин нынешних плохих отношений между РФ и США является внутриполитическая борьба внутри Соединенных Штатов Америки. Об этом в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Также он отметил, что путь к установлению добрых отношений между Москвой и Вашингтоном очень долгий, и саммит в Женеве стал первым скромным шагом к нормализации.

При этом, Сергей Нарышкин добавил, что американские элиты и СМИ демонизируют Россию независимо от того, в чьих руках находится власть в Вашингтоне, подчеркивает RT.

А ранее директор Службы внешней разведки не без иронии отметил, что последние заявления главы Белого дома Джо Байдена о президенте России Владимире Путине, которые расходятся с реальностью, американскому лидеру наверняка готовила пресс-секретарь Джен Псаки, известная «глубокими» познаниями в различных сферах.

Такой вывод Нарышкин сделал, отметив высокий уровень работы американской разведки, сообщает ТАСС.

Нарышкин заявил о множестве нестыковок в деле об «отравлении» Навального

Напомним, президент США Джо Байден на встрече с агентами разведки заявил, что у его коллеги Владимира Путина имеются «проблемы». По мнению американского лидера, они заключаются в том, что экономика России ограничена ядерным оружием и нефтяными скважинами. Байден заявил, что Путин знает о том, что он находится в «по-настоящему трудном положении», и это «делает его еще более опасным», передает CBS News. Байден добавил, что американская разведка лучше российской, что также, как он считает, беспокоит Путина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАСергей Нарышкин
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