В Кремле посоветовали Байдену уточнить долю нефтегазового сектора в ВВП РФ

В Кремле посоветовали помощникам президента США Джо Байдена подготовить ему более точную справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП РФ. Об этом завил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее американский президент Джо Байден высказал мнение, что у его российского коллеги «проблемы», связанные с тем, что в его распоряжении находятся только ядерное оружие и нефтяные скважины.

По словам Пескова, Россия - крупнейшая, очень ответственная ядерная держава, с большим нефтегазовым сектором. Однако доля нефтегазового сектора в российской экономике не столь велика, к тому же она год от года сокращается.