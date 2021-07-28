В Кремле посоветовали Байдену уточнить долю нефтегазового сектора в ВВП РФ
В Кремле посоветовали помощникам президента США Джо Байдена подготовить ему более точную справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП РФ. Об этом завил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский президент Джо Байден высказал мнение, что у его российского коллеги «проблемы», связанные с тем, что в его распоряжении находятся только ядерное оружие и нефтяные скважины.
По словам Пескова, Россия - крупнейшая, очень ответственная ядерная держава, с большим нефтегазовым сектором. Однако доля нефтегазового сектора в российской экономике не столь велика, к тому же она год от года сокращается.
«Вместе с тем утверждать о том, что у России больше ничего нет, ну это в корне неверно. Наверное, помощникам стоило готовить господину Байдену справочную информацию о том, что доля нефтегазового сектор в ВВП Российской Федерации в 2020 году составляла 15,2%, в 2017 году эта доля составляла 16,9%», - сказал Песков.
Также пресс-секретарь российского лидера добавил, что нефтегазовые доходы в российском бюджете в 2010 году составляли 46%, а в 2020 году – только 28%.
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