«Пиар на антироссийской истерике»: В Киеве опровергли введение военного положения

«Абсолютно ничего не будет. Просто Ляшко сейчас, бедный, в опале, и он просто пиарится. На сегодняшний день, во-первых, никому это не надо на Украине. А во-вторых, если даже Зеленский захочет это сделать, Верховная Рада не пропустит. По закону президент объявляет, а Рада должна проголосовать в течение нескольких дней, но это нереально. Так что никакого военного положения не будет однозначно, но поговорить можно», - сказал Охрименко.

По его словам, на Украине перестарались с антироссийским пиаром, и всем уже надоели истории про «нападение Путина».

«Вообще, по большому счету, у нас очень много истерики по поводу того, что «завтра Россия нападет». Ляшко решил на этом пропиариться, чтобы его вспомнили. Есть какая-то часть населения, которая верит во все эти рассказы, что «вот-вот». А есть те, кто не верит, что это вообще возможно со стороны России. Получилась ситуация, что слишком много антироссийского пиара, перестарались. И сейчас даже когда кричат, что Путин нападет, все говорят: "А, это уже всем надоело"», - рассказал политолог.

Охрименко также отметил, что для контроля над СМИ Зеленскому не нужно вводить какое-то особое положение.

«На данный момент, ему не нужно никаких положений, для того, чтобы закрыть неугодные СМИ. Например, каналы Медведчука (глава политсовета оппозиционной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук – прим. НСН) закрыты, хоть и никакого военного положения нет. Это сейчас довольно просто делается на Украине, без всяких военных положений», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».