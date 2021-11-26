«Пиар на антироссийской истерике»: В Киеве опровергли введение военного положения

Александр Охрименко сказал НСН, что политик Олег Ляшко решил попиариться на теме «нападения Путина», заявив о военном положении.

На Украине не будет введено никакого военного положения, а разговоры о гипотетическом нападении России всем уже надоели, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее лидер украинской Радикальной партии и бывший депутат Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается с 1 декабря ввести военное положение на два месяца. По его утверждению, «делается это с одной целью — контроль над СМИ».

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«Абсолютно ничего не будет. Просто Ляшко сейчас, бедный, в опале, и он просто пиарится. На сегодняшний день, во-первых, никому это не надо на Украине. А во-вторых, если даже Зеленский захочет это сделать, Верховная Рада не пропустит. По закону президент объявляет, а Рада должна проголосовать в течение нескольких дней, но это нереально. Так что никакого военного положения не будет однозначно, но поговорить можно», - сказал Охрименко.

По его словам, на Украине перестарались с антироссийским пиаром, и всем уже надоели истории про «нападение Путина».

«Вообще, по большому счету, у нас очень много истерики по поводу того, что «завтра Россия нападет». Ляшко решил на этом пропиариться, чтобы его вспомнили. Есть какая-то часть населения, которая верит во все эти рассказы, что «вот-вот». А есть те, кто не верит, что это вообще возможно со стороны России. Получилась ситуация, что слишком много антироссийского пиара, перестарались. И сейчас даже когда кричат, что Путин нападет, все говорят: "А, это уже всем надоело"», - рассказал политолог.

Охрименко также отметил, что для контроля над СМИ Зеленскому не нужно вводить какое-то особое положение.

«На данный момент, ему не нужно никаких положений, для того, чтобы закрыть неугодные СМИ. Например, каналы Медведчука (глава политсовета оппозиционной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук – прим. НСН) закрыты, хоть и никакого военного положения нет. Это сейчас довольно просто делается на Украине, без всяких военных положений», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

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Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад разрушил экономику Украины, довел часть населения до нищеты, и там может «полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».

Украинский политолог Вячеслав Ковтун отверг возможность такой перспективы, сказав «Радиоточке НСН», что Украине в ближайшее время не грозит гуманитарная катастрофа и бегство миллионов граждан в соседние страны.

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