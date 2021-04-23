Нарышкин назвал обвинения Чехии «убогой и грязной ложью»
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал утверждения чешской стороны о причастности представителей российских спецслужб к взрывам на скаладе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и последующий скандал с обоюдной высылкой дипломатов из России и Чехии.
«Для прикрытия своих действий Прага использовала совершенно убогую и низкую ложь, которая рассчитана на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития. Это печально, - заявил Нарышкин на открытии выставки, посвященной истории Второй мировой войны.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за возможной причастности российских спецслужб к взрывам в деревне Врбетица в 2014 году, в результате которых погибли два человека. По мнению чешских правоохранителей, к инциденту непосредственное отношение имели предполагаемые сотрудники Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) России Александр Петров и Руслан Боширов. Россия в ответ выслала из посольства в Москве 20 чешских дипломатов. 22 июня в ответ на действия Москвы из Праги были выдворены 63 российских дипломата. Россия в свою очередь потребовала сократить число сотрудников чешского посольства в Москве.
Ранее профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» назвал надуманным повод для высылки из Чехии российских дипломатов.
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