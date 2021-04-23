Нарышкин назвал обвинения Чехии «убогой и грязной ложью»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал утверждения чешской стороны о причастности представителей российских спецслужб к взрывам на скаладе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и последующий скандал с обоюдной высылкой дипломатов из России и Чехии.

«Для прикрытия своих действий Прага использовала совершенно убогую и низкую ложь, которая рассчитана на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития. Это печально, - заявил Нарышкин на открытии выставки, посвященной истории Второй мировой войны.