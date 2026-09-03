Лавров назвал главу Еврокомиссии фюрером
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «фюрером». Об этом он заявил в рамках лектория общества «Знание» на полях Восточного экономического форума, передает РИА Новости.
Как отметил Лавров, «фюрер Урсула» пытается стянуть в ЕК компетенции и полномочия, которые по решениям Евросоюза сохраняются за национальными правительствами. Глава МИД указал, что отвечая на вопрос о подрыве газопроводов «Северный поток» несколько лет назад фон дер Ляйен заявила, что избиратели в Европе обязаны страдать из-за роста цен на энергию, «чтобы украинский народ отстаивал европейские ценности».
«И никто не спросил, что за... ценности. Если законодательный запрет русского языка в образовании, в культуре, в быту, в средствах массовой информации отражает европейские ценности, тогда милости просим назад в нацизм для Европы», — подчеркнул министр.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фон дер Ляйен «капитаном очевидностью евротитаника», пишет 360.ru.
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