Наряд Зеленского на встрече с Карлом III сочли неприличным

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил протокол на встрече с королем Великобритании Карлом III. Об этом изданию Daily Storm заявил представитель Дома Романовых Александр Закатов.

Украинский лидер «заигрался», а юмористическое прошлое чересчур на него влияет. Так Закатов прокомментировал появление Зеленского в зеленом свитере и штанах на встрече с королем Великобритании.

Наряд президента Украины Закатов назвал неприличным. По его словам, вне зависимости от политических оценок необходимо соответствовать сложившимся правилам стран.

Sky News: Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III

Появление Зеленского в «неофициальном» наряде в очередной раз показывает, что из себя представляет украинский лидер, отметил представитель Дома Романовых.

«Когда человек ведет себя как клоун, это унижает его страну, его позицию», - добавил он.

Президент Украины встретился с королем Великобритании в среду, 8 февраля. Мероприятие прошло в Букингемском дворце.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВеликобританияУкраина
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