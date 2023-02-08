Наряд Зеленского на встрече с Карлом III сочли неприличным

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил протокол на встрече с королем Великобритании Карлом III. Об этом изданию Daily Storm заявил представитель Дома Романовых Александр Закатов.

Украинский лидер «заигрался», а юмористическое прошлое чересчур на него влияет. Так Закатов прокомментировал появление Зеленского в зеленом свитере и штанах на встрече с королем Великобритании.



Наряд президента Украины Закатов назвал неприличным. По его словам, вне зависимости от политических оценок необходимо соответствовать сложившимся правилам стран.