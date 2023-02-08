Наряд Зеленского на встрече с Карлом III сочли неприличным
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил протокол на встрече с королем Великобритании Карлом III. Об этом изданию Daily Storm заявил представитель Дома Романовых Александр Закатов.
Украинский лидер «заигрался», а юмористическое прошлое чересчур на него влияет. Так Закатов прокомментировал появление Зеленского в зеленом свитере и штанах на встрече с королем Великобритании.
Наряд президента Украины Закатов назвал неприличным. По его словам, вне зависимости от политических оценок необходимо соответствовать сложившимся правилам стран.
Появление Зеленского в «неофициальном» наряде в очередной раз показывает, что из себя представляет украинский лидер, отметил представитель Дома Романовых.
«Когда человек ведет себя как клоун, это унижает его страну, его позицию», - добавил он.
Президент Украины встретился с королем Великобритании в среду, 8 февраля. Мероприятие прошло в Букингемском дворце.
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