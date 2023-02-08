Sky News: Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III, сообщает телеканал Sky News.

СМИ: Зеленский вечером 8 февраля встретится с Макроном

Отмечается, что монарх заявил, что рад приветствовать укаринского лидера в Букингемском дворце, подчеркнув, что в Соединённом королевстве «все беспокоились и думали об Украине».

«Спасибо, что нашли для меня время, для меня большая честь быть здесь», - ответил королю Зеленский, поблагодарив за поддержку.

Телеканал добавил, что на встречу с монархом президент Украины прибыл в джемпере и брюках в стиле милитари.

Ранее Зеленский выступил в британском парламенте, где передал британской стороне подарок от украинских лётчиков и попросил передать Украине боевые самолёты, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаЛондонВеликобританияВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры