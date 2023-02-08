Sky News: Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III, сообщает телеканал Sky News.
Отмечается, что монарх заявил, что рад приветствовать укаринского лидера в Букингемском дворце, подчеркнув, что в Соединённом королевстве «все беспокоились и думали об Украине».
«Спасибо, что нашли для меня время, для меня большая честь быть здесь», - ответил королю Зеленский, поблагодарив за поддержку.
Телеканал добавил, что на встречу с монархом президент Украины прибыл в джемпере и брюках в стиле милитари.
Ранее Зеленский выступил в британском парламенте, где передал британской стороне подарок от украинских лётчиков и попросил передать Украине боевые самолёты, сообщает НСН.
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