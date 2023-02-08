Зеленский прилетел в Лондон
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Это его первый визит в Великобританию с начала военной спецоперации.
«Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона», - сообщает РИА Новости со ссылкой на британское телевидение.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что во время встречи с Зеленским предложит Киеву дальнобойное оружие. Он не стало уточнять о каких видах вооружения может идти речь.
Эксперты полагают, что это оружие должно препятствовать России совершать атаки на украинские объекты.
Ранее США анонсировали поставки украинским военным дальнобойных ракет дальностью 150 километров.
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