Зеленский прилетел в Лондон

«Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона», - сообщает РИА Новости со ссылкой на британское телевидение.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что во время встречи с Зеленским предложит Киеву дальнобойное оружие. Он не стало уточнять о каких видах вооружения может идти речь.

Эксперты полагают, что это оружие должно препятствовать России совершать атаки на украинские объекты.

Ранее США анонсировали поставки украинским военным дальнобойных ракет дальностью 150 километров.

