Зеленский прилетел в Лондон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Это его первый визит в Великобританию с начала военной спецоперации.

СМИ: Сунак готов подтвердить Зеленскому план поставки танков Challenger 2

«Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Лондона», - сообщает РИА Новости со ссылкой на британское телевидение.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что во время встречи с Зеленским предложит Киеву дальнобойное оружие. Он не стало уточнять о каких видах вооружения может идти речь.

Эксперты полагают, что это оружие должно препятствовать России совершать атаки на украинские объекты.

Ранее США анонсировали поставки украинским военным дальнобойных ракет дальностью 150 километров.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:РоссияВеликобританияУкраинаВладимир Зеленский
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