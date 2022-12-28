Медведев призвал не пускать в Россию «врагов общества», призывающих к поражению страны
Граждан, которые «ненавидят» Россию и «призывают к ее поражению и гибели», следует рассматривать как врагов государства и не пускать в страну. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик напомнил, что в XX веке «внесистемные оппозиционеры» желали России поражения в Первой мировой войне.
«Результатом стала гибель империи, две революции и кровавая Гражданская война, которая унесла 17 млн человек разных политических воззрений. Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения ... а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению зампреда Совбеза, «предатели, которые ненавидят свою страну», должны рассматриваться как враги общества независимо от юридической квалификации их действий, «пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал». Медведев считает, что этих лиц необходимо не пускать в Россию «до конца их дней» и отрезать от источников доходов в РФ.
«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование. Хотя лучше бы им не возвращаться», — заключил политик.
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