Народная милиция ДНР подсказала Зеленскому путь к его мечте о мире на Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) решила подсказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, как исполнить его мечту – рассказать о мире на Донбасе не из Киева, а с улицы Артема в Донецке. Так отреагировали в ведомстве на новогоднее поздравление главы Украины, сообщает РИА Новости.
«Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», — отметили в Народной милиции.
Также донецкие милиционеры предположили, что Зеленский имел ввиду не город Ялта в Крыму, где он хотел бы оставить на песке надпись «Ялта – это Украина», а одноименный поселок под Мариуполем.
«Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И, кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные», — напомнили в Народной милиции.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН ранее рассказал, что нужно делать России для того, чтобы прекратить войну на Донбассе.
«Зеленский везде говорит: "Мы вернем территории". Вы людей верните! Там люди живут, и если они согласятся жить в вашей стране, вы вернете любую землю», – уверен бывший депутат Рады.
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