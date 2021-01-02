Народная милиция ДНР подсказала Зеленскому путь к его мечте о мире на Донбассе

«Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», — отметили в Народной милиции.

Также донецкие милиционеры предположили, что Зеленский имел ввиду не город Ялта в Крыму, где он хотел бы оставить на песке надпись «Ялта – это Украина», а одноименный поселок под Мариуполем.

«Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И, кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные», — напомнили в Народной милиции.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН ранее рассказал, что нужно делать России для того, чтобы прекратить войну на Донбассе.

«Зеленский везде говорит: "Мы вернем территории". Вы людей верните! Там люди живут, и если они согласятся жить в вашей стране, вы вернете любую землю», – уверен бывший депутат Рады.

