«Народ против»: В Приднестровье объяснили отказ сотрудничать с ЕС по закупкам газа
Освобождение по требованию Молдавии ряда заключенных в Приднестровье возможно, если соответствующее решение будет принято главой ПМР и не будет противоречить ментальности народа, сказал НСН Александр Щерба.
Государственный курс Приднестровья всегда строился через референдумы и в реализацию воли народа, население республики настроено на сотрудничество с Россией, поэтому власти региона выбрали транзит российского газа через компанию из Венгрии, контактирующую с российскими коллегами из Минтранса и «Газпрома». Об этом НСН заявил экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба.
Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ранее отказались от финансовой помощи Евросоюза для закупок газа, предпочтя закупки через венгерскую компанию с помощью России. Молдавия не будет блокировать транзит топлива на левый берег Днестра, но выдвигает свои требования, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Кишинев ждет от Приднестровья освобождения политзаключенных, решения проблемы лицея в Рыбнице, сохранения молдавского общественного ТВ в сетке вещания и удаления контрольных постов, установленных в 2022 году. Щерба объяснил отказ от помощи ЕС волей народа, желающего поддерживать связь с Россией.
«Эта поставка газа никоим образом не обозначена и не ставится как следствие выполнения каких-то политических или нормативных требований, не согласующихся с волей народа. Приднестровье неоднократно говорило о том, что основной государственный курс строится через референдумы и реализацию воли народа. Именно это как принцип взаимодействия с Приднестровьем исповедует Россия, поэтому те предложения, которые последовали со стороны Москвы, были матрицей, являющейся образом мыслей любого приднестровца. Поэтому выбор венгерских партнеров, так или иначе контактирующих с коллегами из Минтранса России, “Газпрома”, является базовым для решения социальных вопросов. Если же под видом решения социальных вопросов хотят прикрыться гуманитарными кластерами и решить политические составляющие в угоду отдельным политикам или евроинтеграционным настроениям части общества Молдовы, большинство населения Приднестровья будет против», — сказал Щерба.
Собеседник НСН также назвал требования Молдавии попыткой навязать Приднестровью псевдодемократические ценности и посеять хаос в республике.
«Предложения со стороны Молдавии были связаны с псевдодемократической либерализацией законодательства и устранением из нашего уголовного кодекса статьи, которая запрещает сомневаться в миротворческом формате на территории Приднестровья и миротворческой роли России. Такого рода демократия — лишь возможность сотворения хаоса. Вещание молдавских каналов — не проблема, потому что оно ведется и сейчас. Мы открыты к взаимному проникновению информационных служб, однако речь идет о том, что нужно открыть доступ в одностороннем порядке. Нам предлагают на территории ПМР предоставить доступ “пятой колонне”. В части информации республика открыта, поскольку работает интернет, у нас нет возможности какие-то сайты запрещать. Цель Кишинева — снос миротворческого формата. Вместо того, чтобы заниматься его развитием в рамках существующих переговорных механизмов, нам предлагается работа “с чистого листа”. Но на одни и те же грабли наступать мы не будем», — заверил он.
В заключение Щерба заверил, что освобождение ряда заключенных возможно по воле главы Приднестровья, если это не будет расходиться с ментальностью народа.
«Механизм юрисдикции в Приднестровье разработан, равно как и в любом современном государстве. К любому преступнику можно применить институт помилования, которым обладает президент Приднестровья. Это возможно, если такие предложения не будут расходиться с ментальностью народа, ведь изоляция от общества — это функционал защиты народа. Могут ли иностранные государства, международные организации поднять этот вопрос? Могут. Являются ли те или иные нарушители закона политическими диссидентами и политзаключенными? Здесь нужно разбираться. По моим данным, у нас политзаключенных нет», — подытожил собеседник НСН.
Ранее молдавская компания «Энергоком» сообщила о поставке более 5,7 млн кубометров газа в Приднестровье за три дня. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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