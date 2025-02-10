Государственный курс Приднестровья всегда строился через референдумы и в реализацию воли народа, население республики настроено на сотрудничество с Россией, поэтому власти региона выбрали транзит российского газа через компанию из Венгрии, контактирующую с российскими коллегами из Минтранса и «Газпрома». Об этом НСН заявил экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба.

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ранее отказались от финансовой помощи Евросоюза для закупок газа, предпочтя закупки через венгерскую компанию с помощью России. Молдавия не будет блокировать транзит топлива на левый берег Днестра, но выдвигает свои требования, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Кишинев ждет от Приднестровья освобождения политзаключенных, решения проблемы лицея в Рыбнице, сохранения молдавского общественного ТВ в сетке вещания и удаления контрольных постов, установленных в 2022 году. Щерба объяснил отказ от помощи ЕС волей народа, желающего поддерживать связь с Россией.