Красносельский: Россия выделит кредит на покупку газа для Приднестровья
Россия выделит кредит для покупки газа для непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом заявил глава региона Вадим Красносельский, передает РИА Новости.
«Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет... кредит, определенный займ. Это деньги для возврата, то есть... они не бесплатные, как это любят об этом порассуждать», — указал политик.
По словам Красносельского, эти средства получит компания «Тираспольтрансгаз» на оплату поставок топлива от «Молдовагаза».
Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что республика предоставит ПМР 3 млн кубометров топлива в долг, чтобы поддержать давление в газопроводах, напоминает RT. В среду, 29 января, «Молдовагаз» и «Тираспольтрансгаз» подписали соответствующий контракт займа. По условиям соглашения ПМР должна вернуть весь объем топлива до 1 марта.
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