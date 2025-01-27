СМИ: Премьер Молдавии заявил, что Кишинев выделит 3 млн кубометров газа Приднестровью

Также он заявил, что будет принят еще ряд мер. В частности, ЕС предлагает грант в размере 30 млн евро на закупку газа и производство электроэнергии для Правобережной Молдавии «по антикризисной цене», а также для «обеспечения потребления» в Приднестровье на период с 1 по 10 февраля.

Помимо прочего, будет принята программа «повышения энергетической устойчивости» на два года. Она будет содержать пункт о «снижении тарифа на электроэнергию на Правобережье».

Ранее тысячи жителей Приднестровья вышли на митинги к административной границе с Молдавией в городах Рыбница, Бендеры и Дубоссары с требованиями пропустить гуманитарный газ из России в непризнанную республику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

