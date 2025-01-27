СМИ: Премьер Молдавии заявил, что Кишинев выделит 3 млн кубометров газа Приднестровью
Премьер Молдавии Дорин Речан пообещал, что Кишинёв выделит 3 млн кубометров газа Приднестровью, приводит его слова Sputnik Молдова.
Речан отметил, что правительство Молдавии даст в долг 3 млн кубометров газа Приднестровью «для поддержания давления» в газопроводах.
Также он заявил, что будет принят еще ряд мер. В частности, ЕС предлагает грант в размере 30 млн евро на закупку газа и производство электроэнергии для Правобережной Молдавии «по антикризисной цене», а также для «обеспечения потребления» в Приднестровье на период с 1 по 10 февраля.
Помимо прочего, будет принята программа «повышения энергетической устойчивости» на два года. Она будет содержать пункт о «снижении тарифа на электроэнергию на Правобережье».
Ранее тысячи жителей Приднестровья вышли на митинги к административной границе с Молдавией в городах Рыбница, Бендеры и Дубоссары с требованиями пропустить гуманитарный газ из России в непризнанную республику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-тренер сборной России объяснил увольнение Черчесова из сборной Казахстана
- Почти половина авиабилетов, купленных россиянами на февраль, пришлась на заграницу
- Евросоюз приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов
- В России признали нежелательной деятельность Французского института философии
- СМИ: Премьер Молдавии заявил, что Кишинев выделит 3 млн кубометров газа Приднестровью
- Трамп восстановит на службе отказавшихся вакцинироваться от коронавируса военных
- Дуэт Daft Punk выпустит коллекцию одежды
- Суд приостановил выселение из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ
- СМИ сообщили о госпитализации худрука театра Моссовета Евгения Марчелли
- МИД заявил протест послу Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru