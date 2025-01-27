СМИ: Премьер Молдавии заявил, что Кишинев выделит 3 млн кубометров газа Приднестровью

Премьер Молдавии Дорин Речан пообещал, что Кишинёв выделит 3 млн кубометров газа Приднестровью, приводит его слова Sputnik Молдова.

Речан отметил, что правительство Молдавии даст в долг 3 млн кубометров газа Приднестровью «для поддержания давления» в газопроводах.

Красносельский заявил, что газ в Приднестровье закончится через два дня

Также он заявил, что будет принят еще ряд мер. В частности, ЕС предлагает грант в размере 30 млн евро на закупку газа и производство электроэнергии для Правобережной Молдавии «по антикризисной цене», а также для «обеспечения потребления» в Приднестровье на период с 1 по 10 февраля.

Помимо прочего, будет принята программа «повышения энергетической устойчивости» на два года. Она будет содержать пункт о «снижении тарифа на электроэнергию на Правобережье».

Ранее тысячи жителей Приднестровья вышли на митинги к административной границе с Молдавией в городах Рыбница, Бендеры и Дубоссары с требованиями пропустить гуманитарный газ из России в непризнанную республику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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