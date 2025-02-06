На Украину прибыла вторая партия истребителей F-16 из Нидерландов

Прибыла вторая партия истребителей F-16 из Нидерландов, состоящая из шести боевых машин, написал глава Минобороны Украины Рустем Умеров в Telegram-канал ведомства.

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Он подчеркнул, долгожданное усиление в виде истребителей F-16 из Нидерландов и Mirage 2000 из Франции поступила в распоряжение Киева.

«Поддержка Нидерландов — это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе», — добавил министр.

Ранее стало известно, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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