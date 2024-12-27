Пентагон отказался комментировать сообщения о cбитом F-16 в Запорожье

«У министерства обороны [США] нет заявлений или информации для предоставления», — рассказал собеседник агентства.

В Пентагоне добавили, что направили бы СМИ к украинской стороне за какими-либо подробностями о произошедшем.

Ранее глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что F-16 сбили в Запорожской области, истребитель находился на исходной позиции для нанесения удара по региону, напоминает Ura.ru.

