Пентагон отказался комментировать сообщения о cбитом F-16 в Запорожье
Минобороны США не стало комментировать сообщения об уничтожении истребителя F-16 американского производства в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
«У министерства обороны [США] нет заявлений или информации для предоставления», — рассказал собеседник агентства.
В Пентагоне добавили, что направили бы СМИ к украинской стороне за какими-либо подробностями о произошедшем.
Ранее глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что F-16 сбили в Запорожской области, истребитель находился на исходной позиции для нанесения удара по региону, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru