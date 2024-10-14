«Не хотят диалога»: В Германии зреет скандал из-за работы депутата Бундестага в Гнесинке
СМИ могут обвинить «Альтернативу для Германии» в том, что она получает деньги из России, отметил в эфире НСН член фракции Ульрих Зингер.
Западные СМИ устроят скандал из-за работы действующего депутата Бундестага от «Альтернативы для Германии» Маттиаса Моосдорфа в Российской академии музыки имени Гнесиных, заявил член фракции «АдГ» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.
Ранее Маттиас Моосдорф стал почетным профессором Российской академии музыки имени Гнесиных. Политик собирается раз в несколько месяцев ездить в Москву и читать курсы лекций. На сайте Гнесинки появилась страница нового профессора. До избрания в Бундестаг политик был профессиональным виолончелистом и руководителем немецкого струнного ансамбля «Leipziger Streichquartett». В интервью немецкому изданию t-online он заявил, что будет получать «общепринятые на международном уровне гонорары» за преподавание в Гнесинке.
«Конечно, СМИ из этого устроят скандал, потому что они не хотят диалога с Россией. Но это опять показывает, что связи есть, что с Россией можно говорить, что Россия открытая страна. Вы приглашаете нас без проблем… Это очень важно, что диалог есть. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль тоже сейчас в России, она говорит, что там все классно и что еще существует семья, которая состоит из мужчины и женщины с детьми. А у нас все меняется очень быстро... Очень хорошо, что диалог есть, что человек там будет давать лекции. Очень важно, что такие связи еще существуют», - сказал Зингер.
Он отметил, что в Германии депутаты имеют право совмещать текущую работу с другой профессиональной деятельностью.
«Это его личные дела. Конечно, должны советоваться с фракцией и партией, чтобы никаких претензий не было. Но это его личные дела, каждый депутат может работать и зарабатывать. Я, например, еще работаю как юрист. Одно с другим не связано. Но СМИ устроят скандал из этого, они будут видеть какие-то связи. Возможно, скажут, что «Альтернатива для Германии» получает деньги из России и так далее. Такие скандалы для нас не важны. Мы не будем нарушать последние связи, которые еще существуют с Россией», - добавил собеседник НСН.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН также выразил уверенность, что работа Моосдорфа в академии музыки имени Гнесиных приведет к большому скандалу.
«Моосдорф из «Альтернативы для Германии», понятно, что это идет к большому скандалу. Я не юрист, не знаю подоплеку всего этого… Не знаю, требовалось ли разрешение спикера Бундестага на это. Но будут нападки на «Альтернативу для Германии», ее будут дальше обвинять в том, что она слишком тесно работает с Россией», - сказал Рар.
Моосдорф отмечал, что «музыка не знает идеологических границ» и он, «принимая звание почетного профессора, хотел послать сигнал понимания и дать молодым людям почувствовать, что они не отвергнуты Европой». Моосдорф также утверждает, что не видит «политической направленности» Гнесинки. Депутат уже выступал в академии: 16 сентября он провел мастер-класс по камерному ансамблю, передает «Радиоточка НСН».
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