«Не хотят диалога»: В Германии зреет скандал из-за работы депутата Бундестага в Гнесинке

Западные СМИ устроят скандал из-за работы действующего депутата Бундестага от «Альтернативы для Германии» Маттиаса Моосдорфа в Российской академии музыки имени Гнесиных, заявил член фракции «АдГ» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.

Ранее Маттиас Моосдорф стал почетным профессором Российской академии музыки имени Гнесиных. Политик собирается раз в несколько месяцев ездить в Москву и читать курсы лекций. На сайте Гнесинки появилась страница нового профессора. До избрания в Бундестаг политик был профессиональным виолончелистом и руководителем немецкого струнного ансамбля «Leipziger Streichquartett». В интервью немецкому изданию t-online он заявил, что будет получать «общепринятые на международном уровне гонорары» за преподавание в Гнесинке.