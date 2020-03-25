Стоимость нахождения в стационаре при лечении граждан, заразившихся коронавирусом, доходит до 200 тысяч рублей в сутки, если речь идет о тяжелой форме. Такую сумму назвал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, пишет «Фонтанка».

По его словам, пациент, у которого диагностирована легкая форма заболевания, обходится городскому бюджету в 60 тысяч рублей в сутки, а пациент со средней формой — в 140 тысяч. Чиновник указал, что при тяжелой форме минимальный срок лечения составляет четыре недели, значит, потратить придется более пяти миллионов рублей.

Кaк выяснили китaйские ученые, у переболевших COVID-19 вырaбaтывaется иммунитет, но у некоторых пaциентов после выздоровления функция легких снижaется нa 20-30 процентов. Еще одним следствием болезни может стaть рaзвитие фиброзa легких.