Стоимость лечения от коронавируса составляет 200 тысяч рублей в сутки
Стоимость нахождения в стационаре при лечении граждан, заразившихся коронавирусом, доходит до 200 тысяч рублей в сутки, если речь идет о тяжелой форме. Такую сумму назвал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, пишет «Фонтанка».
По его словам, пациент, у которого диагностирована легкая форма заболевания, обходится городскому бюджету в 60 тысяч рублей в сутки, а пациент со средней формой — в 140 тысяч. Чиновник указал, что при тяжелой форме минимальный срок лечения составляет четыре недели, значит, потратить придется более пяти миллионов рублей.
Кaк выяснили китaйские ученые, у переболевших COVID-19 вырaбaтывaется иммунитет, но у некоторых пaциентов после выздоровления функция легких снижaется нa 20-30 процентов. Еще одним следствием болезни может стaть рaзвитие фиброзa легких.
По дaнным нa среду, 25 мaртa, в России зaрегистрировaны 495 случaев зaрaжения коронaвирусом. Большинство из них — в Москве, в Петербурге зaболевaние диaгностировaно у 21 человекa.
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, пишет Газета.ру. Отмечается, что если температура ниже 38,5°С, а дыхание свободно, то человек может остаться дома. Госпитализация обязательна в любом случае, если с заболевшим живут лица старше 65 лет или имеющие хронические заболевание и беременные женщины, уточняют Известия.
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