НКР: Азербайджан применяет ударную авиацию

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. Азербайджан применяет ударную авиацию. Особенно ожесточенные бои идут на южном направлении, сообщает минобороны непризнанной НКР в своем Telegram-канале.

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«В настоящее время боевые действия на линии фронта продолжаются с различной интенсивностью. Наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении. Противник широко использует ударную авиацию. Подразделения Армии обороны Арцаха успешно отражают наступательные действия противника», - процитировало министерство обороны МИД непризнанной НКР РИА Новости.

Напомним, по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе стороны конфликта договорились о введении режима прекращения огня с 12:00 10 октября. Перемирие вводится для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших, сказано в заявлении глав трех МИД.

Обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Нагорный Карабах заявил об обстрелах мирного населения, ввёл военное положение и всеобщую мобилизацию.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ВойнаАрменияАзербайджанАвиацияНагорный Карабах
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