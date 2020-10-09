Чей Карабах? Азербайджан продолжил наступление в Москве

Встреча проходит по предложению президента России Владимира Путина. Пригласив стороны на переговоры в Москву, Путин также призвал остановить боевые действия, которые ведутся в Карабахе с 27 сентября.

Баку и Ереван подошли к началу этих переговоров, находясь уже в разных «весовых категориях», исходя из положения на поле боя. Это видно и по риторике глав обеих стран. Выступлением победителя выглядело телеобращение к своему народу президента Азербайджана. Ильхам Алиев назвал начавшиеся в Москве консультации последним шансом для Еревана на мирное урегулирование карабахского конфликта.

«Руководство Армении, наконец-то, стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями (…) Мы всё равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность», - сказал Алиев.

Он вновь заявил о своей правоте, когда настаивал на военном решении карабахского конфликта.

«30 лет шли переговоры, и вопрос не сдвинулся с места, нам не дали ни сантиметра оккупированной земли (…) Сейчас конфликт решается военным путем, затем – политическим», - заявил Алиев, сообщив, что азербайджанские военные заняли еще девять населенных пунктов в Карабахе.

«Статус-кво в Нагорном Карабахе больше не существует. Я изменил статус-кво. Нет больше статус-кво», - заявил Ильхам Алиев в телеобращении к нации. И предупредил: если глава МИД Армении на переговорах в Москве скажет, что Карабах – это Армения, то о переговорах не может быть и речи.

И совершенно иной настрой звучал в словах президента Армении. Его заявление в связи с началом переговоров в Москве было больше похоже на речь после вручения премии: Армен Саркисян поблагодарил Владимира Путина и Сергея Лаврова, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, правительство России. И выразил надежду на то, что на переговорах главы МИД сумеют договориться о перемирии. Утверждения, которое так раздражает его азербайджанского коллегу, в заявлении президента Армении не прозвучало.

Карабахский конфликт длится с тех пор, как в 1988 году автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния 1992-1994 годов Баку потерял контроль над регионом. В то же время, в 1992-м, начались переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой выступают Россия, США и Франция. И в чем совершенно прав воинственно настроенный президент Азербайджана, за все это время так и не удалось приблизиться к сколько-нибудь приемлемому для обеих сторон решению, в особенности – о правовом статусе Нагорного Карабаха.

Теперь, в Москве, переговоры идут уже в совершенно иных условиях, чем были еще месяц назад. Статус-кво в Карабахе, действительно, больше не существует.

