Еврокомиссия пока не винит «Газпром» в манипулировании ценами на рынке ЕС

Европейская комиссия пока не готова утверждать однозначно, что «Газпром» допускает злоупотребления правилами энергетического рынка ЕС. Такую позицию исполнительного органа объединения обозначила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.

Таким образом она отреагировала на требование Варшавы организовать расследование деятельности российского концерна по подозрению в манипулировании на европейском рынке топлива. Вестагер подчеркнула, что на данной стадии слишком рано делать такого рода выводы.

Сейчас Еврокомиссия задаёт соответствующие вопросы всем крупным предприятиям энергетического сектора в Европе, в том числе «Газпрому». Информация интегрируется и проводится её анализ.

Ранее сегодня стало известно о приостановке «Газпромом» поставок голубого топлива по трубопроводу «Ямал – Европа». Концерн отказался резервировать на 21 декабря мощности газопровода как в ходе регулярной, так и во время дополнительной сессий.

Долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит закончился в 2020 году, после этого компания бронировала мощность магистрали через аукцион.

Фьючерсные контракты на газ в Европе сегодня превысили 2100 долларов за тысячу кубометров.

