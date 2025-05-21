Бастрыкин: В РФ к ответственности за наемничество привлекли более 900 человек
В качестве обвиняемых в наёмничестве в РФ к ответственности были привлечены 902 человека. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, завершено 127 уголовных дел, осуждены 97 иностранных наёмников.
«В отношении 97 наёмников из 26 стран вынесены обвинительные заключения», - сказал он на Международном молодёжном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.
Ранее российский боец с позывным «Каспер» заявил, что участвовавшие в нападении на Курскую область иностранные наёмники являлись приоритетной целью для ВС РФ, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru