Бастрыкин: В РФ к ответственности за наемничество привлекли более 900 человек

В качестве обвиняемых в наёмничестве в РФ к ответственности были привлечены 902 человека. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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По его словам, завершено 127 уголовных дел, осуждены 97 иностранных наёмников.

«В отношении 97 наёмников из 26 стран вынесены обвинительные заключения», - сказал он на Международном молодёжном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее российский боец с позывным «Каспер» заявил, что участвовавшие в нападении на Курскую область иностранные наёмники являлись приоритетной целью для ВС РФ, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПриговорУголовное НаказаниеНаемникиАлександр Бастрыкин

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