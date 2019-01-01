Лунгин не считает победой откат цензоров от «Братства»
Режиссёр рассказал НСН, почему "задний ход" сенатора-цензора - это хорошая новость для мира искусства.
Сенатор Игорь Морозов в последний момент отказался от участия в пресс-конференции НСН, посвящённой дискуссии вокруг картины Павла Лунгина «Братство». Напомним, именно он выступал против выхода фильма на экраны 9 мая и добивался отмены премьеры. По его мнению, кинолента о выводе советских войск из Афганистана повествует о военных преступлениях, и на ней «нельзя воспитывать молодежь, развивать чувства патриотизма, особенно в условиях информационной войны». Тем не менее, после длительных споров фильм Лунгина получил прокатное удостоверение, правда с релизом на 10 мая.
Помощник сенатора Анна Овешникова сообщила агентству за день до мероприятия, что участие спикера в пресс-конференции отменяется, хотя накануне Игорь Морозов подтверждал свое участие и был готов продолжить свой "крестовый поход" против кинокартины знаменитого режиссера. Как стало известно НСН, сенатору "порекомендовали не участвовать в пресс-конференции, дабы не рекламировать скандальный фильм".
Режиссёр, автор картины Павел Лунгин в эфире НСН порадовался неожиданному "откату" сенатора Морозова, и заявил, что скандал вокруг его киноработы исчерпал себя. По мнению режиссера, это можно только приветствовать, так как искусство должно вызывать спор художников, а не цензоров.
«Я даже не считаю это победой искусства над цензурой, это было бы слишком высокопарно. Скандал исчерпал сам себя, как мне кажется. И это хорошо, потому что скандалы вокруг искусства должны быть не на уровне цензуры, а на уровне художественности», — рассказал НСН Лунгин.
Что касается истинных причин внезапного отказа сенатора от участия в пресс-конференции, столь горячо выступавшего ранее против картины, режиссёр заявил, что ему это неинтересно: «Я думаю, тут надо спросить у него», — лаконично заметил Лунгин.
Напомним, Игорь Морозов выступил против выхода картины на экран в День Победы, ознакомившись с её содержанием на допремьерном показе, который режиссёр организовал ему по дружбе. Свою позицию он аргументировал тем, что фильм, по его мнению, содержит фактологические неточности и прямые искажения исторических событий. Позже кинолента была снята с показа на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля.
В интервью НСН программный директор ММКФ, кинокритик Кирилл Разлогов объяснил решение тем, что организаторы не захотели раздувать и без того разгоревшийся скандал.
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