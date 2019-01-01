Лунгин не считает победой откат цензоров от «Братства»

Режиссёр, автор картины Павел Лунгин в эфире НСН порадовался неожиданному "откату" сенатора Морозова, и заявил, что скандал вокруг его киноработы исчерпал себя. По мнению режиссера, это можно только приветствовать, так как искусство должно вызывать спор художников, а не цензоров.

«Я даже не считаю это победой искусства над цензурой, это было бы слишком высокопарно. Скандал исчерпал сам себя, как мне кажется. И это хорошо, потому что скандалы вокруг искусства должны быть не на уровне цензуры, а на уровне художественности», — рассказал НСН Лунгин.

Что касается истинных причин внезапного отказа сенатора от участия в пресс-конференции, столь горячо выступавшего ранее против картины, режиссёр заявил, что ему это неинтересно: «Я думаю, тут надо спросить у него», — лаконично заметил Лунгин.