Шушкевич заявил о готовности Лукашенко отдать Белоруссию России

«Речь идет о том, что надо Лукашенко спасаться. Он знает о желании российских властей сделать Беларусь частью России, ведь Путин объявил себя "собирателем земель русских". Таким образом, Лукашенко сказал, что согласен на всё. Путин, конечно, спасет Лукашенко и сделает его наместником западной области России», - сказал он.



Вместе с тем Шушкевич призвал не верить ни единому слову Лукашенко.



«Он уже получил полтора миллиарда долларов на финансирование головорезов, экономика идет на убыль. Лукашенко будет говорить, как сильнее полюбил Россию, но никого, кроме себя, он не любит. России давно не стоит верить его словам. Лукашенко может даже на брюхе приползти и сказать, что страна хочет стать частью России. У него нет желания построить нормальное европейское государство. Лукашенко давно продал страну, но винит во всем Запад», - заключил он.



Между тем, экс-кандидат в президенты Белоруссии, а ныне лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что если оппозиция придет к власти, то они пересмотрят условия последних договоренностей с Россией. Вместе с тем Тихановская напомнила, что выступает за дружественные и партнерские отношения с Россией.

