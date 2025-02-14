«Кончится всё плохо»: МАГАТЭ обвинили в бездействии на фоне ударов по ЧАЭС
Защищающий ЧАЭС саркофаг не рассчитан на удары дронами и обстрелы, заявил НСН Владимир Кузнецов.
Нет никакой надежды, что украинские специалисты, которые находятся на Чернобыльской АЭС, смогут справиться, если там произойдет чрезвычайная ситуация. Об этом в беседе с НСН заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрыв дрона и пожар над саркофагом четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Позднее они добавили, что радиационным фон в норме. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что скорее всего, речь идет об очередной провокации киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала на след Украины. Кузнецов напомнил о новом куполе ЧАЭС (также известном, как новый безопасный конфайнмент), строительство которого завершилось в 2019 году совместно с французской компанией Novarka, и отметил, что он не предназначен для защиты от таких ударов.
«Проект саркофага, который готовили французы для украинской стороны, не рассчитан на попадание таких летательных объектов. Никто никогда не думал, что украинская сторона начнет бомбардировку Запорожской атомной станции или ЧАЭС. Под этим объектом находится разрушенный четвертый энергоблок. Это сделано, чтобы предотвратить выход радиоактивных веществ в окружающую среду», - рассказал он.
По словам Кузнецова, организация МАГАТЭ, которая должна следить и инспектировать эти атомные объекты, за все время работы не публиковала никаких отчетов, поэтому информации о состоянии ЧАЭС просто нет.
«В каком состоянии этот саркофаг сейчас находится, я не могу сказать, потому что информации вообще нет. Россия в 2022 году заняла ЧАЭС, а потом ушла оттуда, что для меня непонятно. Те люди, которые строили этот саркофаг, уже ушли в мир иной. На это место пришли другие, насколько я знаю, с мизерной квалификацией. У меня лично нет никакой надежды, что они справятся, если произойдет обрушение строительных конструкций этого саркофага. Начиная с 1956 года прошлого века, когда была создана организация МАГАТЭ, вы не найдете нигде опубликованной информации о тех проверках, которые они проводили. У них главная задача шпионить за нами. Второй раз на ликвидацию аварии в Чернобыле я уже не поеду. Скорее всего, там все плохо кончится. Западные специалисты туда не едут, они боятся. А надежды на квалификацию украинских специалистов у меня нет», - отметил он.
Ранее Захарова также заявила, что Украина намерено совершила провокацию на ЧАЭС перед Мюнхенской конференцией, чтобы президент Украины «не ехал туда с пустыми руками», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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