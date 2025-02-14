«Кончится всё плохо»: МАГАТЭ обвинили в бездействии на фоне ударов по ЧАЭС

«В каком состоянии этот саркофаг сейчас находится, я не могу сказать, потому что информации вообще нет. Россия в 2022 году заняла ЧАЭС, а потом ушла оттуда, что для меня непонятно. Те люди, которые строили этот саркофаг, уже ушли в мир иной. На это место пришли другие, насколько я знаю, с мизерной квалификацией. У меня лично нет никакой надежды, что они справятся, если произойдет обрушение строительных конструкций этого саркофага. Начиная с 1956 года прошлого века, когда была создана организация МАГАТЭ, вы не найдете нигде опубликованной информации о тех проверках, которые они проводили. У них главная задача шпионить за нами. Второй раз на ликвидацию аварии в Чернобыле я уже не поеду. Скорее всего, там все плохо кончится. Западные специалисты туда не едут, они боятся. А надежды на квалификацию украинских специалистов у меня нет», - отметил он.

Ранее Захарова также заявила, что Украина намерено совершила провокацию на ЧАЭС перед Мюнхенской конференцией, чтобы президент Украины «не ехал туда с пустыми руками», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

