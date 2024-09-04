МВД Украины: Будет исключен участок на границе с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС

Речь идет о полосе в 50 метров, которая проходит в пределах зон отчуждения и обязательного отселения. Данный участок находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Ранее стало известно, что ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Отмечается, что украинские военные используют зону в качестве тренировочной площадки.

