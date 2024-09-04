МВД Украины: Будет исключен участок на границе с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС
4 сентября 202405:02
Власти Украины исключат участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения, возникшей после катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает в Telegram украинское МВД.
Речь идет о полосе в 50 метров, которая проходит в пределах зон отчуждения и обязательного отселения. Данный участок находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Ранее стало известно, что ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Отмечается, что украинские военные используют зону в качестве тренировочной площадки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru