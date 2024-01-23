Надеждин собрал необходимые подписи для регистрации кандидатом в президенты
Сторонники Бориса Надеждина собрали более 100 тысяч подписей для его регистрации кандидатом в президенты. Об этом в Telegram-канале сообщил предвыборный штаб политика.
В сообщении уточняется, что по данным на утро 23 января собрано более 101 тысячи подписей в 75 регионах России. Однако работа на этом не останавливается, так как было решено увеличить сумму сбора до 150 тысяч.
«В ЦИК нужно будет подать 105 тысяч идеальных подписей. Таких, к которым нельзя придраться... На данный момент только 63,6% собранных подписей оцениваются нашим отделом проверки как хорошие», - уточнили в штабе политика.
Ранее партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина в качестве кандидата на выборы главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru