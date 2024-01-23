Надеждин собрал необходимые подписи для регистрации кандидатом в президенты

В сообщении уточняется, что по данным на утро 23 января собрано более 101 тысячи подписей в 75 регионах России. Однако работа на этом не останавливается, так как было решено увеличить сумму сбора до 150 тысяч.

«В ЦИК нужно будет подать 105 тысяч идеальных подписей. Таких, к которым нельзя придраться... На данный момент только 63,6% собранных подписей оцениваются нашим отделом проверки как хорошие», - уточнили в штабе политика.

Ранее партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина в качестве кандидата на выборы главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

