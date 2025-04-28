Мишустин: Экономика России выстояла вопреки санкциям
Российская экономика выстояла вопреки введенным против неё санкциям. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, против России ввели около тридцати тысяч ограничительных мер, которые затронули «микроэлектронику, станки и оборудование, самолёты, лекарства и медицинские изделия».
«Конкуренты пытаются сдержать развитие России... Вопреки санкциям российская экономика выстояла», - резюмировал глава кабмина.
Он добавил, что в настоящее время Россия входит в четверку крупнейших экономик мира.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что введённые против Москвы санкции не помешали росту российской торговли, сообщает RT.
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