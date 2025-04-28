Мишустин: Экономика России выстояла вопреки санкциям

По его словам, против России ввели около тридцати тысяч ограничительных мер, которые затронули «микроэлектронику, станки и оборудование, самолёты, лекарства и медицинские изделия».

«Конкуренты пытаются сдержать развитие России... Вопреки санкциям российская экономика выстояла», - резюмировал глава кабмина.

Он добавил, что в настоящее время Россия входит в четверку крупнейших экономик мира.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что введённые против Москвы санкции не помешали росту российской торговли, сообщает RT.

