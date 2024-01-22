Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку президента на выборах
22 января 202411:12
Штаб Владимира Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на грядущих выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
На сегодняшний день на пост главы государства претендуют 11 человек, из них трое уже зарегистрированы - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Сбор подписей в их поддержку не требуется, так как они являются представителями парламентских партий.
Решение о регистрации кандидатов будет принято ЦИК не позднее 10 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: Почти каждый четвертый россиянин имеет пассивный доход
- Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку президента на выборах
- Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что остается в клубе
- Группа ДДТ впервые выступит в Узбекистане
- Реставраторы из РФ помогут восстановить картины сгоревшей галереи Абхазии
- Нарышкин: У США есть разрушительный для Зеленского компромат
- Доля курящих табак россиян за пять лет снизилась с 24,2% до 18,7% в 2023 году
- «Три богатыря и Пуп Земли» опережают кино-конкурентов с большим отрывом
- Украинская теннисистка обвинила US Open в пророссийской пропаганде
- Даниил Медведев прошел в четвертьфинал Australian Open
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru