Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку президента на выборах

На сегодняшний день на пост главы государства претендуют 11 человек, из них трое уже зарегистрированы - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Сбор подписей в их поддержку не требуется, так как они являются представителями парламентских партий.

Решение о регистрации кандидатов будет принято ЦИК не позднее 10 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

