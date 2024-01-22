Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку президента на выборах

Штаб Владимира Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на грядущих выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

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На сегодняшний день на пост главы государства претендуют 11 человек, из них трое уже зарегистрированы - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Сбор подписей в их поддержку не требуется, так как они являются представителями парламентских партий.

Решение о регистрации кандидатов будет принято ЦИК не позднее 10 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир Путин

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