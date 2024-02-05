ЦИК нашел в подписях Надеждина почти 15,5% брака
ЦИК России нашел в подписях Бориса Надеждина 15,348% брака. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель политика Игорь Артемьев.
«Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди 2 бессонные ночи»,- отметил он.
Артемьев добавил, что заседание ЦИК, на котором будет принято решении о том, будет ли Надеждин допущен до участия в президентских выборах, состоится 7 февраля.
Для попадания в бюллетень на выборах президента России допустимо не более 5% брака из 60 000 проверенных.
Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить Бориса Надеждина на иностранное финансирование. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru