В ЦИК сообщили, что в подписных листах Малинковича и Надеждина есть ошибки

Он отметил, что такая большая работа, как сбор 100 тысяч подписей, никогда не идет без ошибок. По словам Булаева, есть ошибки, которые «вызывают удивление».

Булаев предложил пригласить Малинковича и Надеждина на заседание рабочей группы по проверке предоставленных выдвиженцами документов и подписей 5 февраля, чтобы показать им результаты проверочных процедур и представить им протоколы о тех замечаниях, которые ЦИК выявил в ходе проверки.

Ранее, 31 января, Центризбирком завершил прием подписей, которые самовыдвиженцы и претенденты от непарламентских партий должны были предоставить для регистрации в качестве кандидатов на выборах президента РФ, передает «Радиоточка НСН».

