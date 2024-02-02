В ЦИК сообщили, что в подписных листах Малинковича и Надеждина есть ошибки

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии РФ выявила ошибки в подписных листах, сданных для регистрации кандидатами в президенты России лидером партии «Коммунисты России» Сергеем Малинковичем и выдвиженцем от «Гражданской инициативы» Борисом Надеждиным. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

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Он отметил, что такая большая работа, как сбор 100 тысяч подписей, никогда не идет без ошибок. По словам Булаева, есть ошибки, которые «вызывают удивление».

Булаев предложил пригласить Малинковича и Надеждина на заседание рабочей группы по проверке предоставленных выдвиженцами документов и подписей 5 февраля, чтобы показать им результаты проверочных процедур и представить им протоколы о тех замечаниях, которые ЦИК выявил в ходе проверки.

Ранее, 31 января, Центризбирком завершил прием подписей, которые самовыдвиженцы и претенденты от непарламентских партий должны были предоставить для регистрации в качестве кандидатов на выборах президента РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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