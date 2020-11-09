Калашников: неэффективно иметь столько вице-премьеров

Сергей Калашников: «Это действительно надежда и вера, но никак не объективный фактор. Традиционно сложилось так, что с демократами в США нам всегда было договариваться труднее, так как к нам всегда предъявлялись повышенные требования, нежели с республиканцами. А Байден демократ. Испортились отношения, я напомню, при Обаме, то есть опять-таки при демократах. И все заявления Байдена не свидетельствуют о том, что он направлен на то, чтобы улучшить каким-либо образом отношения с Россией», – подчеркнул он в разговоре с НСН.

