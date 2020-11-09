Калашников: неэффективно иметь столько вице-премьеров
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В правительстве произошли кадровые перестановки
В российском правительстве произошли кадровые перестановки. Свои посты покинули несколько министров, также сменился полпред в Уральском федеральном округе. В Кремле эти отставки объяснили ротацией.
Сергей Калашников: «На мой взгляд, это свидетельствует о том, что управляемость на сегодняшний день в самых важных отраслях оказалась не на высоте, скажем так. Понятно, что это оценка их деятельности», – прокомментировал в интервью НСН Сергей Калашников.
Путин увеличил количество вице-премьеров
Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров с девяти до десяти.
Сергей Калашников: «Это означает, что система управления разбивается на очень мелкие сектора. Поскольку система управления страной – целостное действие, это означает, что проблема согласования только возрастет. Я считаю, что раздуть до десяти вице-премьеров – абсолютно неэффективная мера. Я напомню, что в 2004 году у нас был один вице-премьер Александр Жуков, и должен сказать, что в этот период правительство как раз очень эффективно справлялось со своими задачами», – отметил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.
В России надеются на нормализацию отношений с США
Кремль надеется, что после президентских выборов в США странам удастся наладить диалог и договориться о нормализации отношений.
Сергей Калашников: «Это действительно надежда и вера, но никак не объективный фактор. Традиционно сложилось так, что с демократами в США нам всегда было договариваться труднее, так как к нам всегда предъявлялись повышенные требования, нежели с республиканцами. А Байден демократ. Испортились отношения, я напомню, при Обаме, то есть опять-таки при демократах. И все заявления Байдена не свидетельствуют о том, что он направлен на то, чтобы улучшить каким-либо образом отношения с Россией», – подчеркнул он в разговоре с НСН.
Россияне назвали размер достойной пенсии
Россияне назвали размер достойной пенсии – около сорока тысяч рублей в месяц. Самые большие запросы у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска. Об этом сообщают аналитики сервиса Superjob.
Сергей Калашников: «Когда люди говорят, что хотят иметь пенсию в 40 тысяч рублей, это значит, что они хотят иметь пенсию выше, чем средняя зарплата по стране. Желание людей понятно, им необходимо это для жизни. Но тогда нужно говорить о том, чтобы была обеспечена более высокая заработная плата, как минимальная, так и средняя», – сказал НСН Сергей Калашников.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- Глава Росавиации назначен врио министра транспорта
- Мишустин назначил врио руководителя Минприроды
- Минобороны подтвердило крушение российского вертолёта в Армении
- Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна
- СМИ: Российский вертолёт сбили над Арменией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru