Худрук театра эстрады Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра
Художественный руководитель Театра эстрады в Москве Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке в одной из школ. Артист выразил свою волю 9 сентября, уточняет корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Я хожу голосовать в эту школу 40 лет, такого голосования никогда не видел. Так бы я каждый день ходил. Это уже совершенно другой век», – заявил худрук Театра эстрады.
При этом артист отметил, что и столица изменилась. Он пожелал Москве процветания.
Ранее на выборах мэра и муниципальных депутатов Москвы зафиксирована высокая явка – более 2 млн 600 тыс. человек. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
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