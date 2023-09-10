Худрук театра эстрады Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра

Художественный руководитель Театра эстрады в Москве Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке в одной из школ. Артист выразил свою волю 9 сентября, уточняет корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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«Я хожу голосовать в эту школу 40 лет, такого голосования никогда не видел. Так бы я каждый день ходил. Это уже совершенно другой век», – заявил худрук Театра эстрады.

При этом артист отметил, что и столица изменилась. Он пожелал Москве процветания.

Ранее на выборах мэра и муниципальных депутатов Москвы зафиксирована высокая явка – более 2 млн 600 тыс. человек. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.



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ФОТО: Виталий Белоусов//РИА Новости
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