Дирижёр Юрий Башмет принял участие в выборах мэра Москвы
Советский и российский музыкант, дирижер, общественный деятель Юрий Башмет проголосовал на выборах мэра Москвы. Для этого он пришел на избирательный участок.
Альтист отметил, что пришел на выборы сразу после выступления в концертном зале «Зарядье», посвященного Дню города. Этот зал маэстро назвал одним из очень серьезных достижений мэрии Москвы в сфере культуры.
«И я очень рад, что сегодня мне удалось посетить участок и проголосовать», – заявил Юрий Башмет.
С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэра Москвы. В них участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).
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