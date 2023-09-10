Дирижёр Юрий Башмет принял участие в выборах мэра Москвы

Советский и российский музыкант, дирижер, общественный деятель Юрий Башмет проголосовал на выборах мэра Москвы. Для этого он пришел на избирательный участок.

Мишустин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Альтист отметил, что пришел на выборы сразу после выступления в концертном зале «Зарядье», посвященного Дню города. Этот зал маэстро назвал одним из очень серьезных достижений мэрии Москвы в сфере культуры.

«И я очень рад, что сегодня мне удалось посетить участок и проголосовать», – заявил Юрий Башмет.

С 8 по 10 сентября в столице проходят выборы мэра Москвы. В них участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

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