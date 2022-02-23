Украинцам рекомендовали покинуть территорию России

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам страны, находящимся в России, покинуть ее территорию. Сообщение об этом опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

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«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, - немедленно покинуть ее территорию», — указано в заявлении украинского МИД.

Ранее посольство США в РФ рекомендовало проживающим в России американцам подумать о плане по выезду из страны.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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