Украинцам рекомендовали покинуть территорию России
Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам страны, находящимся в России, покинуть ее территорию. Сообщение об этом опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, - немедленно покинуть ее территорию», — указано в заявлении украинского МИД.
Ранее посольство США в РФ рекомендовало проживающим в России американцам подумать о плане по выезду из страны.
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