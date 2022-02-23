Российские диппредставительства на Украине начали эвакуацию персонала

Персонал всех дипломатических представительств России на Украине будет эвакуирован, сообщает ТАСС.

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В российском посольстве в Киеве агентству подтвердили данную информацию и добавили, что эвакуация «уже началась».

Ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам, находящимся в России, покинуть её территорию.

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ФОТО: Пресс-служба МВД Украины
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