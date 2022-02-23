Российские диппредставительства на Украине начали эвакуацию персонала
23 февраля 202214:42
Персонал всех дипломатических представительств России на Украине будет эвакуирован, сообщает ТАСС.
В российском посольстве в Киеве агентству подтвердили данную информацию и добавили, что эвакуация «уже началась».
Ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам, находящимся в России, покинуть её территорию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- Курс евро превысил 91 рубль
- Крым – наш! В России расстроились из-за нежелания Украины признать статус полуострова
- Литовская компания Paysera закроет счета российских клиентов
- Rystad Energy допустила перебои с поставками нефти из России
- На Украине заявили об увеличении заявки на транзит российского газа в ЕС
- Британия заявила о новой «военной помощи» Киеву, несмотря на недовольство ЕП
- Во Франции анонсировали публикацию санкций ЕС против РФ 23 февраля
- Зампредседателя Совфеда Андрей Турчак побывал в прифронтовой зоне в Донецке
- Пушилин заявил, что войск России на территории ДНР пока нет
- Игра мускулами. Эксперты раскрыли особенности российского супероружия
23 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru